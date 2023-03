‘Está no tempo dela’, diz Guimê sobre relação com Lexa após voltar às redes sociais

MC Guimê voltou às redes sociais na quinta-feira (23) e respondeu uma pergunta envolvendo o nome de Lexa, após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. A cantora resolveu terminar o casamento com o funkeiro, que foi expulso do BBB 23 por importunação sexual, ao passar a mão em regiões íntimas da mexicana Dania Mendez.

"Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa", questionou um fã. Na publicação, Guimê mostra uma tatuagem em homenagem à cantora. "Também quero. A Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem, para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros", disse Guimê.

O cantor ainda revelou que a amada está "no tempo dela" e que segue em busca de conquistar o perdão da loira. "Sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo o que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", completou.

Mais cedo, Guimê publicou fotos em que aparece com um colar de âncora que traz referências à crucificação de Cristo. "Primeiras fotos instantâneas depois do confinamento. Independente de qualquer fita, quero agradecer de coração a todas as mensagens de compaixão, força e carinho! Fé e marcha", pontuou.