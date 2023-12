Leticia Spiller posa nua para revista e compartilha imagens: 'Estou com sede'; veja as imagens

Leticia Spiller compartilhou algumas fotos do seu ensaio para a revista Vogue. Nas fotos exuberantes em que ela está nua, a atriz fala sobre a sede de viver após completar 50 anos. "Eu sou uma mulher intensa, mas sinto que quero realizar mais, criar mais. [...] Aos 50, essa sede de viver vem sem aquela ansiedade dos 20 anos. Temos já ideia do nosso potencial de concretizar as coisas, do entendimento dos nossos sentimentos de uma outra forma. Mas viver é uma caixinha de surpresas. E isso é uma delícia."

A artista falou ainda sobre está em "um novo momento" após fim do casamento com Pablo Vares, após sete anos de relacionamento. "Ciclos se encerram, o amor se transforma. Nós nos amamos, nos respeitamos e seguiremos assim", pontua.

Sobre os seus projetos profissionais, Leticia disse que acha bonito se despir para trabalhos artísticos. "Eu sempre fui uma atriz de entrega, de me envolver por inteira nos meus trabalhos. Se eu topo alguma proposta, é para estar completa no que eu me proponho a fazer."