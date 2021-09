Leticia Spiller mostra toda sua beleza ao posar nua em cachoeira

A atriz Leticia Spiller mostra que com os 48 anos a beleza ainda é uma das suas marcas registradas. Com fotos nua em uma cachoeira feitas pelo marido o músico Pablor Vares, a artista mostrou para quem quiser ver a sua beleza natural. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (27) no Instagram.

Na legenda ela escreveu. "Muitas legendas para esta sequência de fotos: 1- Liberdade é…(complete a frase); 2- o bom de mergulhar nua é não ficar com o biquíni molhado (risos); 3- I’m so grateful for this moment; 4- sim, temos nudes; 5- Um começo de semana desses bicho; 6- invente a sua. Fotitas pelo olhar dele, Pablo Vares, mi amor".