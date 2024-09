Léo Santana se pronuncia sobre pedido de registro do bordão ‘Faz o L’ e nega briga com Lula

Após ter seu nome envolvido em uma polêmica, o cantor Léo Santana esclareceu nesta segunda-feira (9/09), que não está processando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo uso da expressão "Faz o L", desmentindo notícias que sugerem a abertura de um processo judicial contra o chefe do Executivo. Vale relembrar que a frase é utilizada pelo artista em seus shows há 13 anos e também foi adotada pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral.



Em comunicado oficial, Léo Santana e a empresa Salvador Produções, que gerencia sua carreira, esclareceram que o único processo relacionado ao bordão "Faz o L" é um pedido de registro de marca, que ainda está em trâmite. Segundo o artista, não há intenção de abrir qualquer ação judicial contra o presidente, partidos políticos ou qualquer pessoa que utilize a expressão.



"O registro foi solicitado, e está em tramitação, ainda não foi concluído. Não há, nem haverá, qualquer ação judicial contra o presidente Lula, o atual presidente do Brasil, contra partidos políticos ou qualquer pessoa que use ou deseje usar a expressão 'FAZ O L'", declarou o artista nas redes sociais.



Relembre



A expressão "Faz o L" ganhou destaque político nos últimos anos, sendo utilizada por diferentes grupos. No campo lulista, o bordão tem sido utilizado como uma marca de apoio ao presidente Lula em agendas positivas e campanhas. Já entre adversários políticos, a expressão é usada de forma crítica, associada a notícias sobre aumentos de preços e decisões econômicas do governo.



Apesar da popularização do termo no contexto político, Léo Santana reafirmou que seu foco é levar alegria ao público em seus shows e que seria "absurdo" pensar em processar alguém, especialmente o presidente, pelo uso da expressão.



Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp