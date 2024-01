Saiba o valor do relógio de luxo usado Léo Santana em festa de gala

Léo Santana usou um relógio de luxo da marca Rolex, cravejado de diamantes, e avaliado em mais de US$ 13,3 mil (pouco mais de R$ 66 mil, pela cotação do dia). Léo e a mulher, a dançarina Lore Improta, de 30 anos, foram os anfitriões da edição do baile de gala beneficente.

Durante uma entrevista para a Quem, Léo falou sobre a rotina corrida, entregou que nem consegue dormir por conta da agenda lotada e, curiosamente, que até gosta dessa loucura. "Tenho uma dificuldade muito grande de dormir. Sou muito ansioso, na cabeça fica um turbilhão de coisas. Estou com música tocando agora, aí já estou pensando e ouvindo composições, pensando nos próximos projetos. Não paro e gosto disso, me sinto bem, me sinto vivo de estar o tempo todo assim, ativo, ouvindo coisas. Mas tempo de descanso é um avião ali, outro aqui, com a van ali e outra aqui, mas, dormir mesmo, assim numa cama, na nossa cama, acho que vai depois do Carnaval", explicou.