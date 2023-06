Léo Santana diverte o público ao chamar fãs para desafio de 'Posturado e Calmo'; vídeo

Após ter conquistado o público com um dos maiores sucessos do carnaval 2023, "Zona de Perigo", Léo Santana tem viralizado nas redes sociais com o desafio de sua nova música, "Posturado e Calmo".

Em seus shows, o cantor baiano decidiu fazer uma brincadeira com os fãs, onde pede para subirem no palco e cantar os primeiros versos da música. Pela dificuldade de acompanhar o ritmo e a letra, a brincadeira acabou virando um desafio, que é gravado e publicado nas redes sociais do artista.

"Percebi que a música tem esse trava-língua no início e que alguns fãs estavam cantando ela, às vezes certo, às vezes não. Então, um dia resolvi em um show pegar um fã para cantar e foi muito bacana", disse Léo em entrevista ao G1.

Nos vídeos, os fãs se divertem ao participar da interação e os seguidores também, ao acompanhar parte do show, que agora é a favorita do público. Já nas redes sociais, o desafio ganhou vários compilados, que tiram risadas dos internautas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)