Quem vai ficar no lugar de Manoel Soares no Encontro?

Manoel Soares está fora da Rede Globo, e consequente, da apresentação do programa matinal “Encontro”. A notícia foi confirmada em nota pela emissora nesta sexta-feira (30), anunciando que ele não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa.

Mas, a pergunta que não quer calar: quem vai ficar no lugar de Manoel no Encontro? A resposta foi dada na nota emitida pela Rede Globo. De acordo com o documento, enquanto Patrícia Poeta estiver de férias, quem deve assumir as manhãs são Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do programa. Veja o trecho divulgado:

“Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração”, disse a emissora.