O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Léo Pereira encara a ex-esposa em audiência e corre risco de ser preso

O encontro ocorreu nesta quinta-feira (28/08) durante uma audiência no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Gabrielle Borges
fonte

Jogador foi intimado por atraso em pagamento de pensão aos filhos. (Reprodução/ Redes Sociais/@leopereira4)

Léo Pereira, conhecido por ser zagueiro do Flamengo e atual namorado da influenciadora Karoline Lima (ex de Éder Militão), reencontrou a ex-esposa Tainá Castro para mais um capítulo do processo judicial que engloba, desde 2023, o término do casamento dos dois. Dessa vez, o jogador corre riscos de ser preso. Saiba mais detalhes abaixo.

O encontro ocorreu na última quinta-feira (28/08)  durante uma audiência no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo informações que circulam em portais, um oficial de Justiça foi acionado para entregar ao jogador uma intimação relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia. Léo Pereira terá um prazo de 72 horas para quitar os valores em atraso, caso isso não ocorra, ele poderá ser preso.

Léo e Tainá são pais de duas crianças: Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. A situação é ainda mais complexa devido ao envolvimento de seus atuais parceiros.Tainá é casada com o jogador Éder Militão, ex de Karoline Lima, que é a atual namorada de Léo Pereira. No meio do relacionamento do ex-casal, está Cecília, de 3 anos, filha de Karoline Lima com Militão que, atualmente, Léo auxilia na criação.

Em recente desabafo nas redes sociais, Tainá comentou sobre a guarda compartilhada dos filhos com o jogador do Flamengo. Ela afirmou ter se surpreendido com a atitude dele de atraso de pensão.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

celebridades

Leo Pereira

atraso de pensão alimentícia

Pensão alimenticia
