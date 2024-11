Karoline Lima viraliza após aparecer em fotos oficiais de título do Flamengo na Copa do Brasil

A influenciadora Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira, viralizou durante a comemoração do título do Flamengo, que se tornou pentacampeão da Copa do Brasil neste domingo (11). Depois de vencer o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, os jogadores comemoraram a conquista no gramado.

Léo Pereira colocou a medalha no pescoço e mostrou para a amada em chamada de vídeo, a imagem foi flagrada em algumas fotos oficiais da final.

Em duas imagens postadas por Léo nas redes sociais, aparece o momento do casal. "Ele faz questão de incluir ela em tudo", disse uma seguidora.