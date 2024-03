Karoline Lima posa de biquíni de crochê neon e arranca elogios: 'Belíssima'

Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (27) registros de como ela está aproveitando o verão. A modelo apareceu fazendo caras e bocas em sua mansão no Rio de Janeiro e com uma das apostas para o verão desse ano, um biquíni de crochê na tonalidade laranja neon.

A namorada do jogador Léo Pereira, do Flamengo, publicou o álbum de fotos com vários emojis na legenda, com frutas tropicais como melancia, tangerina, abacaxi e pêssego.

VEJA MAIS

Nos comentários, fãs não pouparam elogios. Alguns até brincaram com seu relacionamento com Léo Pereira, pelo qual eles apelidaram de Karolino. "Sortudo você, ein Karolino", escreveu um. "Mami sempre generosa", elogiou outra. "Belíssima", pontuou uma terceira. O jogador também marcou presença e elogiou a amada: "Eita, maravilhosa", comentou.

Celebridades também comentaram na publicação de Karoline. "Eita, mami, vai com calma!", escreveu Pocah. "Linda", comentou Mari Fernandez.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)