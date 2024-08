Leandra Leal anuncia nascimento do filho: 'Damião chegou'

Leandra Leal e o cineasta Guilherme Burgos deram as boas-vindas ao seu filho, Damião, que nasceu no dia 6 de agosto. A atriz compartilhou a notícia com seus fãs nas redes sociais após esperar os primeiros dez dias para divulgar a novidade.

VEJA MAIS

Em sua postagem, Leandra Leal expressou: "10 dias de amor. 10 dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 06 de agosto ao raiar do dia. Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata a família e a rede de amor que nos protege”.

Leandra Leal já é mãe de Júlia, de 9 anos, adotada em 2016 durante seu casamento com o gestor cultural Alê Youssef.