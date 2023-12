Leandra Leal se casa com convite desenhado pela filha

Leandra Leal e Guilherme Burgos se casaram nesta quinta-feira (21). A celebração foi íntima apenas para amigos, no Rio de Janeiro. O que chamou atenção foi o convite do casório: desenhado por Julia, filha da atriz. A informação é de Lucas Pasin.

Após a celebração, o casal recebeu os convidados em um almoço e teve uma tarde de samba, segundo fontes. Os noivos e amigos evitam fazer publicações nas redes sociais sobre o casamento. "O casamento oficial é hoje", informou um dos convidados em conversa com o colunista.

VEJA MAIS

Taís Araújo, Lázaro Ramos, Sophie Charlotte e Daniel Oliveira são alguns dos convidados presentes.

A primeira celebração do matrimônio de Leandra e Guilherme, foi em 2020, durante a pandemia, em Búzios, no Rio de Janeiro, mas, na época, não receberam amigos e familiares. Eles se conheceram nas gravações da série "Aruanas", do Globoplay, e estão juntos desde maio de 2019.

Leandra já foi casada com o gestor cultural Alê Youssef, juntos eles adotaram Júlia, em 2016.