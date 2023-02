Leandra Leal faz ensaio nu para o marido e recebe elogios: 'O poder'

A atriz Leandra Leal chamou a atenção dos internautas ao postar nas redes sociais um ensaio íntimo registrado pelo marido Guilherme Burgos. O post, feito na tarde desta segunda-feira (13), traz dois cliques em que ela aparece nua, usando apenas um longo aplique ruivo com a legenda: "Pós baile não é fim de festa".

VEJA MAIS

Na foto, ela exibe a make usada no Baile da Vogue 2023, realizado no último dia 10. As fotos foram feitas após o desfile dos Acadêmicos do Baixo Augusta, tradicional bloco de rua do Carnaval de São Paulo, em que a atriz saiu no último domingo (12).

Nos comentários, dezenas de elogios de colegas e também dos fãs: "Gostosa!", escreveu Taís Araujo, com quem já contracenou em mais de uma produção; "Maravilhosa", ressaltou Paolla Oliveira; "Af, Maria! Ela tá o poder! O poder do amor e da beleza!", declarou Camila Pitanga.