Leandra Leal se casa em cerimônia íntima com fotógrafo baiano

Leandra Leal escolheu um cantinho romântico, ainda pouco conhecido dos cariocas e discreto para se casar. A atriz celebrou seu amor com o fotógrafo baiano Guilherme Burgos, na tarde da última quinta-feira, 21, no Largo do Boticário, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. O cantinho, que virou uma espécie de altar, fica dentro de um hotel. O lugar foi revitalizado em 2022, depois de tempos de abandono. Para o casamento, o espaço foi decorado com flores e obras da artista plástica Rita Wainer.

A cerimônia discreta e íntima aconteceu depois do casamento no civil pela manhã, e teve como convidados outros famosos como Mariana Ximenes, Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte, Camila Pitanga, Bete Mendes, Emanuelle Araújo, Débora Falabella, Andréia Horta, Taís Araujo e Lázaro Ramos.