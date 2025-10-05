Larissa Ferrari revela esquema para transar com atletas e diz que deixou Payet 'acabado'

A musa da plataforma Privacy, Larissa Ferrari, voltou a causar repercussão ao contar detalhes de relacionamentos com atletas em participação no podcast Pagodcast. Segundo a modelo, não era incomum que jogadores organizassem encontros íntimos até em hotéis de concentração, nos dias que antecedem partidas decisivas.

Larissa afirmou que alguns atletas solicitavam a presença de parceiras no hotel da equipe e que esses encontros — em sua descrição — aconteciam mesmo em véspera de jogos. “A rotina é outra fora do gramado”, disse ela, ao tentar explicar a diferença entre a imagem pública dos jogadores e o comportamento privado.

Entre os relatos, Larissa citou um episódio com o ex-jogador Dimitri Payet. Ela contou que Payet teria driblado a segurança do hotel por cerca de três horas para encontrá-la. No dia seguinte à aproximação, conforme o depoimento dela, o atleta entrou em campo visivelmente cansado — circunstância que, segundo Larissa, explicava por que o desempenho dele naquela partida ficou afetado.

A modelo também falou em ciúmes exacerbados e episódios de controle durante o relacionamento. “Muitos jogadores se vendem como santos em público, mas a vida privada é outra história”, comentou. Ela ainda usou termos coloquiais para descrever a dinâmica de relacionamentos entre atletas e mulheres ligadas ao universo do futebol.

Após a repercussão da relação com jogadores, Larissa migrou parte de sua carreira para a produção de conteúdo adulto, com publicações pagas e conteúdos eróticos em plataformas digitais. Segundo a própria, esse trabalho hoje lhe garante rendimentos significativos e maior autonomia sobre sua imagem.