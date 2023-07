Kleber Bambam revela 'fora' de Rafaella e opina: 'Acho o Neymar meio malinha. E a irmã dele também'

Kleber Bambam resolveu opnar sobre as ações de Rafaella Santos. Sem conter as palavras, o campeão do "BBB 1" relembrou, em uma entrevista, a primeira vez que encontrou com a irmã de Neymar.

Ele disse que o fato aconteceu recentemente em um restaurante do Rio de Janeiro, e afirmou que Rafaella foi antipática com ele. Ele relembrou esse momento durante o podcast "Papagaio falante", apresentado por Sérgio Mallandro.

VEJA MAIS

O apresentador, disse que na ocasião que Bambam encontrou Rafaella, ele estava jantando com ex-BBB no dia e disse ter presenciado a cena.

"Ela (Rafaella) nem me cumprimentou direito. E ela me conhece. Ela entrou, cumprimentou o Sérgio e falou um 'oi' bem sem vontade para mim. Não achei legal a atitude dela", iniciou Bambam. "Se falam dela, é porque ela é a irmã do Neymar. Quem é ela? Ela é apresentadora? Não! É cantora?, Não! É atriz? É influenciadora? Não! O que você é? Tem que perguntar para ela, para ela me dar um 'oi' daquele jeito. Tem que ser simpática", acrescenta.

Mesmo criticando Rafaella, ele fez elogios para um membro da família do jogador: "O pai dela é super simpático e gente boa. Ele deveria falar para ela ser mais simpática com as pessoas. Apesar de ela ser uma pessoa pública hoje, não vi nenhum talento nela. Não é cantora, não apresenta podcast, não é atriz. Então, quando ela sai de casa tem que dar 'oi' para todo mundo, porque ela tem uma marca nas costas dela, que é o irmão dela, que puxa o nome dela para cima. Não gostei do que ela fez. O quê que ela é? Nada! Só a irmã de Neymar!".

"Eu, particularmente, acho o Neymar meio malinha. E a irmã dele também é malinha", finaliza.