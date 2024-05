Justiça dos EUA nega pedido de fiança a marido de cantora gospel, diz advogada

A Justiça dos Estados Unidos negou o pedido de fiança de Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de seis anos, em abril de 2023. A informação foi repassada pela advogada Anna Alves-Lazaro, fundadora da Hope & Justice Foundation, que está auxiliando a família da vítima, com exclusividade à colunista Fabia Oliveira na manhã desta quinta-feira (23/5).

Segundo a advogada, Marcus foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de ter sido uma menor de 12 anos e, por isso, o caso dele se enquadra como crime capital. “Isso significa que ele pode pegar, no mínimo, 25 anos e, no máximo, prisão perpétua ou pena de morte, de acordo com a legislação da Flórida. Além disso, o tribunal pode impor uma pena pecuniária de 10 mil dólares [R$ 51,6 mil em cotação atual] ou mais”, explicou Anna a coluna.

Ela revelou que a defesa do marido da cantora gospel tentou pedir que Marcus aguardasse o julgamento em liberdade, mas o pedido não foi atendido. “Com isso, ele vai ser mantido preso, provavelmente até o julgamento. A primeira audiência pode acontecer até 175 dias [quase 6 meses] depois da prisão”, relatou a advogada.