Quem é a cantora gospel Heloísa Rosa? Entenda o caso envolvendo o marido da artista

A polícia dos Estados Unidos, prendeu na terça-feira (21/5), Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de seis anos em abril do ano passado. Marcus já estava sendo procurado e foi preso na Flórida, no EUA, nos últimos dias. Saiba quem é a cantora:

Natural de Belo Horizonte, a cantora mineira de 41 anos é multi-instrumentista, produtora musical e trabalha no ramo da música cristã contemporânea. Do casamento com Marcus, ela se tornou mãe de duas crianças.

A artista, membro da Igreja Batista de Contagem por oito anos, faz parte do grupo Santa Geração, gravando, inclusive, com Nívea Soares. Em 2003, Heloisa iniciou sua carreira artística solo.

Em 2016 a cantora decidiu pausar a carreira por conta de sua segunda gestação e mudança para os Estados Unidos. No ano seguinte, a cantora retornou a fazer shows e, entre 2018 e 2019, liberou vários singles inéditos e regravações.

Entenda o caso de abuso sexual

O caso envolve duas famílias brasileiras que moram fora do país e aconteceu em 2023. No Encontro desta quarta-feira (22/5), Patrícia Poeta recebeu a jornalista Patrícia Fazan, que acompanha a situação há um ano e entrevistou, com exclusividade, a mãe da vítima.

"As crianças eram muito amigas, muito próximas. Em uma ocasião, ela (Heloisa Rosa) acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa... E dali nós fomos embora", narrou a mãe da vítima.

Em seguida, a mãe contou um pouco da reação da filha ao chegar em casa. "Ela relatou para mim que algo de estranho havia acontecido".

A mãe contou que precisou de todo um trabalho psicológico para conseguir acolher a criança em casa. "Hoje, é um sentimento de que fui obediente àquilo que Deus havia me pedido e que cumpri com aquilo que precisava ser feito", disse a responsável pela criança após a prisão de Marcus.O acusado foi preso preventivamente e o caso segue em análise da promotoria pública dos Estados Unidos.