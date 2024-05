Cantora gospel Heloísa Rosa reage nas redes após prisão do marido por abuso infantil nos EUA

A cantora gospel Heloísa Rosa se pronunciou, mesmo que de maneira sutil, sobre a prisão do marido, Marcus Gurbert, por abuso sexual de uma criança, nos Estados Unidos. Em uma publicação no Instagram, Heloísa curtiu vários posts que falavam sobre o assunto. O suspeito foi preso na última terça-feira (21/5). A artista ainda não se pronunciou publicamente.

Uma fã da artista escreveu: “Que Deus te dê sabedoria para lidar com toda essa situação… Seja forte… Seja corajosa! Não somos culpadas pelas atitudes dos outros”. Heloísa curtiu o comentário, mas decidiu bloquear seu perfil para evitar ataques.

Assim que teve conhecimentos do abuso sexual cometido pelo marido, a cantora gospel chegou anunciar a separação de Marcus e apoiar a família da vítima, que é filha de sua ex-assessora. Heloísa depôs contra Grubert, mas faltou à convocação na delegacia. Pouco tempo depois, segundo a mãe da vítima, ela reatou o relacionamento com o Marcus e recuperou relação com a mulher.

Relembre o caso

Marcus está sendo acusado de abusar sexualmente de uma criança de seis anos. O caso ocorreu em abril de 2023. Os abusados ocorreram quando a criança em questão teria passado a noite na casa da família de Heloísa. No dia seguinte, a vítima relatou os abusados à mãe, que denunciou o caso às autoridades.

A polícia de Kissimmee, de Orlando, prendeu Grubert nos últimos dias e segue com a investigação, que será encaminhada à Corte em breve. A família da vítima pede que ele seja responsabilizado pelo crime.