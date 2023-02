Justiça determina desepejo do cantor Rafael Ilha após pedido movido por sua ex-esposa

O cantor Rafael Ilha, de 49 anos, recebeu uma ordem de despejo da Justiça de São Paulo por conta de uma ação movida pela sua ex-esposa Fabiana Bejar. O artista está vivendo em um apartamento localizado no bairro do Morumbi, na capital paulista.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Fui a piada que ele é hoje', diz Rafael Ilha sobre Fabio Assunção]][[(standard.Article) 'Fui a piada que ele é hoje', diz Rafael Ilha sobre Fabio Assunção]]

Segundo informações do portal UOL, em 2015, cinco anos após o divórcio do casal, Fabiana precisou desocupar o apartamento de 103 metros quadrados que compraram juntos, após firmar acordo em que o imóvel seria vendido e o valor dividido.

Entretanto, após Fabiana deixar o apartamento, o cantor foi morar no local. Ele afirmou à Justiça que a sua ex-esposa havia deixado de pagar as parcelas do condomínio durante o tempo que morou no local. Por conta disso, eles poderiam perder o imóvel.

Rafael Ilha afirmou que firmou um acordo com o condomínio e que passou a pagar parceladamente o valor devido. Ele também conta que precisou se mudar do local onde morava, pois não conseguia arcar com as despesas.

Fabiana revelou que ressarciu o cantor pelas parcelas que foram devidas e assumiu as parcelas que faltavam. A juíza Mônica Reis Lobo declarou que eventuais desacordos por conta dos débitos relativos ao imóvel devem ser tratados em outra ação judicial, mas que Rafael Ilha deve cumprir o acordo firmado em 2015 e determinou o despejo do cantor.

Divórcio conturbado

Rafael e Fabiana se casaram em 2002 e tiveram um filho juntos, chamado Cauã Ilha. Em 2010, o casal se divorciou. Na época, segundo o portal Caras, o artista teria tentado tirar a própria vida por conta da separação. Ele foi internado em uma clínica de reabilitação onde passou cinco meses.

Flavio Bejar, pai da ex-esposa de Rafael, declarou na época que a culpa da separação era do crack, pois o cantor teria voltado a usar a substância.

Os perigos do crack

O crack é uma forma altamente adictiva e perigosa de cocaína. O seu uso pode levar a graves problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais. Isso inclui danos no sistema cardiovascular, pulmões, cérebro e rins, bem como aumento da ansiedade, depressão, paranoia e psicose. Além disso, o uso crônico do crack pode levar a comportamentos impulsivos e perigosos, como a participação em atividades criminosas para obter dinheiro para a droga.

A substância tem um impacto significativo na comunidade. Pode destruir relacionamentos, levar à perda de emprego e à pobreza, e aumentar a criminalidade e a violência na área. Além disso, as pessoas que usam crack frequentemente têm dificuldades para deixar a vício, o que pode levar a um ciclo interminável de dependência e problemas de saúde e sociais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)