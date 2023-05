Jovem paraense faz exposed dos exs e viraliza na web

Uma trend sobre ex começou a circular nas redes sociais. Em prints, uma jovem postou um tbt (Throwback Thursday) sobre as pessoas com quem se relacionou, fazendo um pequeno exposed (exposição).

O tbt é um conteúdo postado as quintas-feiras, que relembram algo que ocorreu.

Lia Ewelyn, de 24 anos, contou ao Grupo Liberal, que seus amigos que viralizaram a postagem e que os exs entenderam super bem, inclusive levaram com bom humor.

“Olha (risos), eu mesmo não esperava, foi uma brincadeira que fiz para os meus amigos mais próximos e acabou viralizando”, conta.

A jovem fez uma linha do tempo dos relacionamentos que viveu e contou a característica das pessoas.

“Somos amigos e temos esse tipo de brincadeiras, é meio complicado de quem está de fora entender, sabe? Mas está tudo bem, deu pra ver que ele (o diabo) até gostou da brincadeira pelas coisas que postou”, explicou.

Nas imagens, Lia Ewelyn explica porque os seus relacionamentos chegaram ao fim.

“Esse é até uma boa pessoa, mas se perdeu para o crack. Hoje em dia virou viciado e fala sozinho”, disse ao mostrar a segunda pessoa que se envolveu. Em outra foto, ela fala sobre a última relação: “Esse aqui não tem qualidade não, só defeito, o verdadeiro diabo na terra.

Lia Ewelyn está administrando a chegada de novos seguidores que estão curiosos. “As pessoas querem mais detalhes da história. Mas Acho que não vou mais fazer essas postagens, mas não tenho problema de conversar com as pessoas e tirar algumas dúvidas”, explicou.