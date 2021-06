Jojo Todynho viraliza ao dar conselho inusitado na hora H: ‘Anestésico’

Jojo Todynho abriu uma 'caixinha' de perguntas nas redes sociais na noite da última terça-feira (29), para dar alguns conselhos sexuais aos seguidores. Mas, o que a cantora não esperava era ser surpreendida com um questionamento inusitado: como amenizar a dor do sexo anal. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

“Tem anestésico… Amor, você tem que estar bem relaxada pra isso. Porque dói, vai doer! Por mais que use o negocinho [produto] dói. Mas, tem os produtinhos… E você tem que estar bem confortável pra fazer isso”, contou, abrindo o jogo.

“Anotei a dica, viu, gente?”, agradeceu uma fã. “Jojo é ótima”, disse outra.