Jojo Todynho revela sua posição sexual preferida na hora H

Jojo Todynho usou as redes sociais para interagir com seus seguidores através da famosa 'caixa de perguntas e respostas' e fez algumas revelações sobre seu gosto sexual.

Pelos stories do Instagram, a funkeira foi questionada por um internauta sobre qual a sua posição preferida durante o ato sexual e declarou que gosta de todas, em especial a posição de quatro.

(Reprodução: Instagram)

"Então, gente, todas são sempre muito bom, né? Mas de quatro também é ótimo", falou. Jojo, inclusive, contou aos seguidores que seu maior cuidado na hora do ato é para não deixar lace (extensão de cabelo) sair para acabar com o clima.

“Só precisa tomar cuidado pra não tomar uma puxada no cabelo e a lace ir na mão do boy. É o cúmulo da humilhação", falou bem humorada. Na mesma conversa com os fãs, Jojo afirmou que já superou o pretendente que dizia ter nos tempos em que esteve no reality show "A Fazenda 12". Mas depois voltou atrás e contou que fica stalkeando com uma conta falsa.

"Já superei, não gosto mais (....). Mentira que esses dias eu tava olhando os Stories dele pelo meu fake, não contei que olhei pelo meu. Essa tartaruga ninja é uma dor de cabeça", afirmou entre risadas.