Johnny Depp é encontrado inconsciente em hotel e precisa de ajuda médica

A banda The Hollywood Vampires que tem o ator Johnny Depp como guitarrista, precisou cancelar dois shows de sua turnê pela Europa. O motivo é que Johnny Depp foi encontrado inconsciente em seu hotel.

De acordo com o The Daily News Hungary, o ator precisou ser ajudado por uma equipe médica. “A banda está muito chateada com esta recente e infeliz reviravolta nos acontecimentos, e espera retornar quando os horários permitirem”, diz a nota.

As apresentações que seriam em Budapeste e Eslováquia, foram canceladas, mas de acordo com o comunicado, o ocorridocom Johnny não teria relação com os cancelamentos.

A primeira foi justificada por “imprevistos” e, a segunda, por falta de segurança no local do show. O grupo ainda diz: “Este cancelamento não está relacionado ao cancelamento recente em Budapeste, mas podemos garantir que todos os membros da banda estão seguros e saudáveis.”