Amber Heard fala sobre trajetória em Hollywood após polêmica com Johnny Depp

Após diversas polêmicas e uma incansável batalha judicial contra Johnny Depp, a atriz Amber Heard continua firme com sua carreira em Hollywood. Em entrevista concedida ao jornal "Deadline", a estrela de "Aquaman" saiu em defesa da sua trajetória no meio artístico.

VEJA MAIS

O trabalho mais recente da atriz é "In The Fire", filme estreado na última semana no Festival de Cinema de Taormina, na Itália. No longa-metragem, Heard interpreta a protagonista e psiquiatra americana, Grace Burnham. “Estou no controle da maior parte do que sai da minha boca. Essa é uma grande coisa que tive que aprender, que não estou no controle das histórias que outras pessoas criam ao meu redor”, contou.

Durante a entrevista, a norte-americana frisou que os processos judiciais e tudo o que viveu com o ex-marido não definem sua carreira, e certamente, não é o que vai a fazer parar de atuar.

“Pode não ser óbvio para outras pessoas, mas tenho atuado toda a minha vida adulta, desde os 16 anos. Por mais louco que pareça dizer, isso significa que tenho décadas nesta indústria. Não estou dizendo que tenho uma incrível carreira no cinema, mas o que tenho é algo que fiz, eu mesmo, e isso me deu muito para poder contribuir”, afirmou a atriz.

Entenda a polêmica da atriz com Johnny Depp

Johnny Depp e Amber Heard foram casados entre 2015 e 2017. Entre os diversos processos judiciais, o ex-casal se acusava por difamação. O ator processou Amber em 50 milhões de dólares (equivalente a mais de 240 milhões de reais) por ela escrever um artigo no jornal "The Washington Post" dizendo ter sido sobrevivente de abuso doméstico. Em resposta, a atriz moveu ação de 100 milhões de dólares (mais de 4802 milhões de reais).

Em 2022, seis semanas de julgamento foram realizadas para encerrar o caso. Amber foi condenada a pagar 15 milhões de dólares (R$ 72 milhões) e Johnny Depp a pagar 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões). Atualmente, Heard vive com a filha de dois anos em Madrid, na Espanha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)