Armie Hammer não enfrentará tribunal por acusações de abuso sexual

O ator Armie Hammer investigado por estupro não será acusado pelo crime. O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), nos Estados Unidos, decidiu não apresentar as acusações pois, além de uma dúvida razoável [em parte devido à] complexidade do relacionamento [entre Hammer e a acusadora]. As informações são do site noretamericano IndieWire.

O comunicado da promotoria diz: "Neste caso, os promotores conduziram uma revisão extremamente minuciosa, mas concluíram que, neste momento, há evidências insuficientes para acusar o Sr. Hammer de um crime [...] Como promotores, temos a responsabilidade ética de apresentar acusações apenas em casos que possamos comprovar além de uma dúvida razoável... Devido à complexidade do relacionamento e à impossibilidade de comprovar um encontro sexual não consensual e forçado, não podemos provar o caso além de uma dúvida razoável", declara.

Hammer ainda agradeceu a promotoria em única postagem publicada no seu Instagram: "Gostaria de agradecer muito especial a todas as pessoas que me ajudaram a ultrapassar este tempo. Pra frente e pra cima.", escreveu.

Devido a repercussão, o nome do ator já é um dos mais buscados da internet e o Podcast "Modus Operandi" que publicou um episódio ontem, 1, intitulado "#167 - ARMIE HAMMER: O COLAPSO DE UM GALÃ", já é um dos mais acessados. O episódio tem um pouco mais de 1h30 minutos. Inclusive, no início do programa há o aviso: "O programa a seguir pode conter descrição de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis", inicia.

Na descrição, a mensagem: "Acusado de estupro, agressão e canibalismo, Armie Hammer perdeu o posto de galã em Hollywood. O ator de "A Rede Social" e "Me Chame Pelo seu Nome" era tido como um grande nome da indústria, mas simplesmente evaporou após uma série de relatos surgirem na mídia. Com o sobrenome Hammer nas manchetes, até o obscuro histórico da família veio à tona: uma dinastia cercada de privilégio, abuso de poder e impunidade", descrevem.

Confira o podcast: