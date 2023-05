Al Pacino: astro de ‘Scarface’ será pai novamente aos 83 anos; namorada é 54 anos mais nova

O ator, produtor e roteirista Al Pacino, atualmente com 83 anos, conhecido por seus trabalhos em “O Poderoso Chefão” e “Scarface”, será pai pela quarta vez, afirma um site norte-americano. A produtora Noor Alfallaho, de 29 anos, namorada do astro, está grávida de oito meses.

VEJA MAIS

Em um relacionamento com Noor desde abril de 2022, Al Pacino é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto do seu relacionamento com a professora de atuação Jan Tarrant. Com a atriz Beverly D’Angelo, com quem se relacionou entre 1997 e 2003, Al Pacino teve um casal de gêmeos: Olivia e Anton, que tem 22 anos atualmente.

Al Pacino é conhecido por ter estrelado em diversos filmes de grande sucesso na história do cinema. Entre eles:

O Poderoso Chefão 1, 2 e 3;

Scarface;

Perfume de Mulher;

O Irlandês;

Advogado do Diabo;

Um Dia de Cão.

O intérprete de Michael Corleone não é o único “velha-guarda” de Hollywood que será pai este ano. Robert De Niro, com quem contracenou no filme “O Irlândes” (2019), se tornou pai do sétimo filho no início deste mês.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)