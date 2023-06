Johnny Depp doará quase um milhão de reais ao Fundo Amazônia para preservação da floresta

Johnny Depp doará quase um milhão de reais para o Amazonia Fund Alliance (conhecido como Fundo Amazônia) para ajudar a preservar a maior floresta tropical do mundo. De acordo com informações do site TMZ, especializado em notícias sobre os famosos de Hollywood, Johnny dividirá a multa de um milhão de dólares do processo de difamação, que venceu contra a ex-esposa Amber Heard, em cinco partes de US$ 200 mil dólares para cinco organizações não-governamentais.

Os 200 mil dólares equivalem hoje a cerca de 960 mil reais. Johnny Depp tomou a decisão de destinar o valor recebido para causas nobres. As ONGs que receberão os recursos são a Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance (Fundo Amazônia).

A Make-A-Film Foundation concede desejos a crianças relacionados ao universo do cinema. Já a The Painted Turtle e Tetiaora Society, que homenageiam ídolos de Depp como os saudosos Paul Newman e Marlon Brando.

As outras duas entidades Red Feather e a Amazonia Fund Alliance atuam na preservação de ambiental e no auxílio de comunidades indígenas. Segundo o site TMZ, o intérprete de Jack Sparrow de "Piratas do Caribe" não quis ficar com o dinheiro.