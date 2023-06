União Europeia anuncia que doará R$ 100 milhões ao Fundo Amazônia em encontro com presidente Lula

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira (12) que a União Europeia irá doar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões) para o Fundo Amazônia. A doação soma-se às contribuições individuais feitas por diversos países. O anúncio ocorreu após uma reunião entre Ursula e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, Ursula destacou a liderança do presidente Lula em questões climáticas e de biodiversidade. Além da doação para o fundo, o plano de investimento internacional da União Europeia prevê o repasse de mais de 400 milhões de euros para ações de combate ao desmatamento e uso inadequado da terra na Amazônia.

"A Amazônia é uma maravilha da natureza e é uma aliada fundamental contra o aquecimento global", afirmou a presidente da Comissão Europeia.

Além do apoio financeiro, o plano europeu também contempla o investimento de 2 bilhões de euros para apoiar a produção brasileira de hidrogênio verde, com o objetivo de promover a eficiência energética na indústria. No total, o plano prevê um investimento de 10 bilhões de euros da União Europeia em toda a América Latina e Caribe, com recursos complementares de países membros e do setor privado.

Segundo maior parceiro do Brasil

Durante o encontro, o presidente Lula ressaltou que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com uma corrente de comércio que pode ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões em 2023. O Brasil também é o maior destino do investimento estrangeiro direto dos países da União Europeia na América Latina, com foco nos setores de manufatura, infraestrutura digital e serviços.

Um dos principais temas discutidos foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Lula criticou, mais uma vez, o instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que impõe mais obrigações ao Brasil e prevê sanções em caso de descumprimento.