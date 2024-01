João Hadad espalha cinzas da namorada Luana Andrade, que morreu ao realizar lipoaspiração no joelho

João Hadad, namorado de influenciadora Luana Andrade, que ficou popular após participar da 6ª edição do reality show Power Couple, programa transmitido pela Record, se despediu dela após espalhar uma parte das cinzas da sua amada. O local escolhido foi Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Nesta quinta feira (11), João e familiares de Luana, estiveram no local para a despedidia.

De acordo com ele, o Convento da Penha foi escolhido pois era o local favorito de Luana em Vilha Velha. Ele disse que a influenciadora considerava o lugar importante, Sempre que estavam na cidade, ela "fazia questão de passar todos os dias, nem que fosse 10 minutinhos, para agradecer", explicou. O santuário religioso brasileiro é um dos mais antigos do país.

Após jogar as cinzas, o namorado de Luana fez um declaração para ela através de um post comovente: "Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Vou te levar comigo pra sempre. Cada lugarzinho que você amava, te levarei comigo, linda!".

Em seguida, ele foi almoçar no restaurante preferido da amada e escreveu sobre o dia pesado que teve em razão das lembranças. "Dias assim fazem parte do processo. Foi um dia de lembranças... Boas, é claro. Até porque não passamos por crises ou fases ruins. Longe de ser o casal perfeito, mas do nosso jeitinho. Com muito amor, respeito, fé, parceria, carinho e admiração, a gente foi feliz demais", contou.

Luana morreu faleceu há dois meses, aos 29 anos, em decorrência de complicações em uma cirugia de lipoaspiração, no dia 06 de novembro de 2023, no hospital São Luiz, em São Paulo.Os problemas dela teriam começado quando o procedimento chegou nos joelhos, e Luana teria sofrido uma parada cardíaca. Ela decidiu fazer a cirurgia porque tinha um problema vascular chamado lipedema, que provoca acúmulo de gordura em algumas partes do corpo.

Depois de uma série de exames, foi constatado que ela possuía um quadro de trombose maciça e, consequentemente, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebeu tratamento médico e hemodinâmico. A modelo veio a falecer devido a uma embolia pulmonar, que ocorreu por causa do bloqueio de uma artéria causado pela formação de um coágulo. O hospital anunciou em nota que o procedimento foi "realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família".