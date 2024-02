João Guilherme surpreende seguidores ao postar foto com a mãe

O ator João Guilherme surpreendeu os seguidores, ao publicar uma foto em que aparece lado da mãe, a jornalista e empreendedora Naira Ávila, de 42 anos, durante a comemoração do aniversário de 22 anos, na última sexta-feira (2). Os internautas ficaram surpresos com a aparência jovial da mãe do artista.

“Há 22 anos que meu coração vive o maior amor do mundo! Há 22 anos que sou muito mais feliz com você, filho João Guilherme. Feliz novo ciclo! Tudo que habita de melhor em mim ofereço a você”, escreveu Naira, em publicação nas redes sociais.

“Obrigado por tudo, Ma”, respondeu João Guilherme, mostrando a forma carinhosa de como chama sua mãe. Porém, o que causou comentários dos seguidores foi a aparência dela. Alguns chegaram a comentar que não acreditavam que ele fosse filho de Naira.

“Parece irmã de 20 anos! Ele é igual à mãe!”, escreveu uma pessoa. Uma segunda pessoa comentou: “Meu Deus, pensei que fosse a nova namorada, que linda.”

Uma terceira ainda acrescentou: “Gente, a mãe do João está conservada”. Naira tinha 20 quando deu à luz João Guilherme, fruto do relacionamento com o cantor Leonardo.