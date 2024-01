João Guilherme traiu Bruna Marquezine com Jade Picon, revela colunista

A briga entre famosos que passaram o Réveillon em Noronha continua a todo vapor. Segundo o colunista Leo Dias, Jade Picon contou à Bruna Marquezine que ela teria se envolvido com João Guilherme, o que seria uma traição para a atriz de Hollywood. Após essa revelação, João Guilherme e a Ex-BBB deram unfollow mútuo nas redes sociais.

A traição teria ocorrido após uma viagem romântica com Bruna Marquezine em Fernando de Noronha. João teria tido uma recaída e ficado com Jade, sua ex. No entanto, o filho de Leonardo declarou que estava arrependido do envolvimento com a influenciadora.

Ainda segundo Leo Dias, João Guilherme disse que estava apaixonado por Marquezine e que não iria mais ter relações amorosas com a ex-BBB.

Decidida a estragar os plano dele, Jade revelou tudo para Marquezine. Bruna decidiu então cortar relações com João Guilherme.