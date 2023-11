Jenny Miranda é internada às pressas em São Paulo após suspeita de ‘envenenamento’

Jenny Miranda foi internada inconsciente e às pressas em um hospital de São Paulo, na madrugada do último domingo (12), acompanhada do marido Fábio Gontijo. A notícia foi dada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira. O esposo da ex- A Fazenda afirmou que Jenny tomou uma bebida “batizada”, mas depois mudou a versão e afirmou que ela teve um choque anafilático após comer camarão, mas que passa bem.

Segundo fontes, que estiveram no hospital durante a entrada de Jenny, o marido da influenciadora estava com arranhões nos braços e peito, o que poderia indicar uma briga entre o casal. A colunista, então, entrou em contato com a assessoria de imprensa de Gontijo que negou a suposta briga, dizendo que os arranhões seriam de um hater que atacou os dois antes dela dar entrada no hospital.

“Agora está bem. Sábado à noite ela começou a vomitar muito e começou com um pouco de falta de ar. Pensamos que era alergia de camarão, mas o quadro foi piorando, ela desmaiou, teve uma parada respiratória no quarto. Eu fiquei fazendo todo protocolo de reanimação nela por 90 minutos até chegar a ambulância. Como eu sou médico e fui professor de ACLS (suporte avançado de vida em cardiologia) consegui dar toda assistência para ela, caso contrário ela teria falecido”, contou ele à Fábia Oliveira, acrescentando que Jenny chegou a ter uma parada respiratória, sendo reanimada por ele durante 90 minutos.

Questionado sobre o que teria ocorrido com a saúde de Jenny, Gontijo disse que a suspeita é que a mulher tenha sido envenenada. “Depois desse susto, foi levada ao hospital e atendida pelo centro de emergência. Foi atendida e liberada no dia seguinte. Devido a evolução do quadro e outros sintomas associados, levantamos a suspeita de envenenamento. Este processo segue em investigação”, declarou.