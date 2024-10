Jaquelline faz a fila andar após traição do enteado de Manu Bahtidão

Jaquelline Grohalski é o tipo de mulher que não fica sofrendo por homem e faz logo a fila andar. Após um romance breve e polêmico com Andrew Halliday, enteado de Manu Bahtidão, a campeã de A Fazenda 15 apareceu acompanhanda na noite de sexta-feira (18).

A pessoa que estava com Jaquelline é um empresário. O casal estava no Alto Vidigal Brasil, na zona sul do Rio de Janeiro.

A influenciadora e ex-BBB está na cidade carioca cumprindo agenda de trabalho. Porém, nas horas vagas ela foi vista ao lado do rapaz.

O homem é Alfredo, um empresário, músico e ator de Goiânia. De acordo coma coluna Fábia Oliveira, os dois se conheceram em um evento há um mês.

Jaquelline e Andrew viveram um affair breve, mas o rapaz teria ido a uma festa em Belém sem que ela soubesse, e enquanto estava no evento não atendeu e nem respondeu às mensagens da influenciadora. Tempos depois surgiu nas redes um vídeo do enteado de Manu nessa mesma festa, conversando com uma mulher, o que foi suficiente para Jaquelline por um fim à relação.