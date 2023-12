Quem ganhou A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski é a campeã com 56,17% dos votos e leva R$ 1,5 milhão

Jaquelline Grohalski foi a grande vencedora do reality "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (21), após mais de 90 dias de confinamento.

A disputa foi acirrada entre André Gonçalves e Jaquelline Grohalski até o último segundo, mas a influenciadora digital levar a melhor com 56,17% dos votos. Além de R$ 1,5 milhão, a ganhadora levou um carro elétrico BYD Dolphin, avaliado em R$ 150 mil.

VEJA MAIS

André Gonçalves ficou em segundo lugar, com 25,77%, Márcia Fu, terminou a edição em terceiro, com 12,78% e WL Guimarães ficou em quarto lugar com 5,28%.