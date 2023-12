A Fazenda 15: enquete parcial aponta quem está a frente na disputa pelas 4 vagas para a grande final

A última roça de “A Fazenda 15” está aberta e, desta vez, ela é sêxtupla, com todo o Top 6 da temporada. André, Jaquelline, Lily, Márcia Fu, Tonzão e WL disputam 4 vagas na grande final do reality rural, marcada para quinta-feira (21).

Conforme indica uma enquete parcial do UOL, atualizada na noite desta segunda-feira (18), Márcia Fu aparece em primeiro lugar com 35,96% dos votos. Jaquelline Grohalski aparece como a segunda mais votada para permanecer na sede com 29,79%.

André Gonçalves é o terceiro mais votado para ir para a grande final com 22,60%. E em quarto lugar, aparace WL Guimarães com 9,93%.

De acordo com a parcial do UOL, os dois menos votados dos Top 6 do reality rural são Lily Nobre com 1,03% e Tonzão Chagas com 0,68% votos.