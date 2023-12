A Fazenda 15: Nadja solta o verbo e detona famoso: 'É um falso!'

Nesta quinta-feira (14), Nadja Pessoa, uma das participantes do programa rural “A Fazenda 15”, abriu o verbo sobre um dos oponentes dela no reality.

Sem pensar duas vezes, a influenciadora digital detonou a postura do ator André Gonçalves, com quem já teve alguns desentendimentos no programa.

“É um falso!”, disparou a peoa, criticando o jogo do artista que escapou da roça da semana ao vencer a prova e se tornar o novo fazendeiro.

“Se eu for pra roça tudo bem, pois eu queria dar o voto para ele! Esse André é um falso! Dá bom dia e depois vota em mim, não quero nem olhar na cara!”, esbravejou Nadja Pessoa que está na reta final da “Fazenda 15”.