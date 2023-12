Enquete 'A Fazenda 15': confira os resultados parciais segundo a UOL

Falta pouco para a final do reality "A Fazenda 15" e rentam apenas 10 peões na sede. A última edição de 2023 está previsto para chegar ao fim no próximo dia 21 de dezembro. Agora, muitas pessoas estão querendo saber quem será o grande vencedor do reality rural.

Confira a enquete parcial do site UOL

Até às 20h30 desta quarta-feira (13), a favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão é Jaquelline Grohalski com 55,64% dos votos. Em segundo lugar está André Gonçalves com 22,65% e em terceiro lugar aparece Cezar Black com 7,69% do índice de votação.