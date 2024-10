Enteado de Manu Bahtidão, que vive affair com Jaquelline, é flagrado com outra mulher: 'Sou corna?'

Jaquelline, campeã de A Fazenda 15, fez um balanço dos seus relacionamentos em entrevista ao GringaCast. A influenciadora estava vivendo um affair recentemente com Andrew Halliday Garcia, enteado de Manu Bahtidão.

O jovem é empresário e filho de Anderson Halliday, que é casado com a cantora. Atualmente ele soma 60 mil seguidores no Instagram.

“Agora dizem, ele negou e no vídeo é só uma conversa, mas dizem que eu sou corna”, começa a conversar, após imagens do rapaz flagrado com outra mulher, ganhar a web.

“Será que ele me traiu mesmo? Que ódio, eu quero esganar esse menino. A gente estava ficando firme e já é uma traição. Estou brava com ele”, acrescenta Jaquelline ao falar de Andrew.

A influenciadora esteve em Belém diversas vezes nos últimos anos, sendo amiga pessoal de Manu e inclusive, frequenta a casa da cantora.

O affair entre Jaquelline e Andrew ganhou holofotes no mês passado. Porém, um vídeo dele conversando com uma mulher começou a ganhar a web.

Jaquelline estava em Orlando com a família, quando o jovem tomou 'chá de sumiço'. De acordo com ela, Andrew "sumiu uma noite toda", deixando Jaquelline se perguntando sobre as intenções dele.

"Parece que, do nada, ele saiu lá em Belém [no Pará, onde Halliday mora]. E o povo filmou. Porém, naquela noite, ele sumiu. Não me atendeu e não me respondia no WhatsApp. Alguma coisa tem", detalhou Jaquelline à colunista Fábia Oliveira.

"Estávamos ficando sério um com outro. Conversei, mas ele preferiu ficar em silêncio e dar a velha desculpa. Tudo leva [a crer] que ele me traiu mesmo", completou.