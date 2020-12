Ivy Moraes e noivo cancelam casamento após ‘forte abalo psicológico e moral’

Ivy Moraes e Rogério Fernandes comunicaram na tarde desta terça-feira (2), que iam cancelar o casamento há oito dias para a cerimônia em Cancún, no México, após toda a repercussão negativa que teve as supostas traições do empresário. Eles “decidiram não prosseguir com o casamento após forte abalo psicológico e moral”.

"O 'júri da internet', julgou, sentenciou e tomou partido em vários pontos que não são verídicos", diz o comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Ivy.

"É importante deixar claro que o áudio vazado de Rogério em uma conversa íntima com outra pessoa ocorreu no mês de abril, momento em que o mesmo encontrava-se solteiro. Sendo assim, Ivy e Rogério estão neste momento reclusos, buscando apoio e auxílio profissional para restabelecer a saúde mental, se apegando à família e pessoas mais próximas para colocarem a mente e o coração nos eixos", finaliza.

Ontem (1), a ex-BBB Ivy havia afirmado que ela e Rogério, com quem tem um filho, Luiz Miguel, de 3 anos de idade, decidiram passar por cima dos problemas e continuar juntos.

"A gente não é um casal perfeito, eu não sou perfeita, ele não é perfeito. Mas a gente quer ficar junto, quer fazer dar certo. E a gente vai lutar por isso, nós dois juntos. Se der certo, é o que a gente mais quer, se não der certo, nós tentamos, nós lutamos. Enquanto houver força, sentimento, a gente vai tentar".