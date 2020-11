Marido de ex-BBB 20 é acusado de traição às vésperas da renovação de votos, em Cancún

A ex-BBB 20, Ivy Moraes, descobriu, a 10 dias de uma renovação de votos com o marido, que ele a traiu após terem reatado o casamento (que terminou antes da modelo entrar no BBB 20).

A união com o empresário Rogério Fernandes, está marcada para o dia 11 de dezembro, em Cancún, no México, para celebrar os quase 10 anos juntos.

A traição ocorreu em outubro, época em que Ivy esteve fora de casa para fazer um trabalho em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em áudios e prints de conversas trocadas com a garota com quem traiu a modelo, o empresário ainda sugere que Ivy também "faz o mesmo".

"Por que a gente não mata logo essa vontade?", perguntou Rogério no dia que fez o convite para o encontro no motel com a amante. Antes de aceitar, a moça ainda perguntou: "Mas, você não está casado?". "Para! Acha que ela não faz o mesmo? Eu só finjo de bobo", respondeu Rogério. Curiosa, ela ainda quis saber: "Uai... você aceita isso de boa?". O empresário não titubeou: "Aceito. Chumbo trocado não dói".

A moça sabia que só seria uma noite, apesar de Rogério sugerir algo mais depois da relação sexual. O que ele não esperava era que a ex-BBB descobrisse a traição e procurasse a moça para conversar e confrontar, já que o marido negou a pulada de cerca e ainda acusou a ex-paquera de 'querer aparecer'.

"Eu não estou achando que você quer aparecer, não estou achando nada de você. Eu quero a verdade! Só a verdade. Eu quero as provas, os prints das conversas que você diz ter. Você disse também que não queria que essa história chegasse até mim, mas chegou. Você não concorda que eu preciso saber quem está falando a verdade? Preciso tomar uma atitude porque eu tenho uma família. Ou eu resolvo com ele aqui dentro de casa ou, se for mentira, porque ele pode estar falando a verdade, eu preciso tomar outras medidas", disse Ivy para a morena, também mineira, solteira e profissional liberal.