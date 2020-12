Vaza áudio do marido da ex-BBB Ivy oferecendo sexo a ex-affair para pagar dívida

Após a pulada de cerca de Rogério Fernandes, marido da ex-BBB Ivy Moraes, às vésperas do casamento dos dois, em Cancun, no México, vazou um áudio do empresário fazendo uma proposta a uma ex-affair. Ele se relacionou com a mulher no período de oito meses em que esteve separado de Ivy.

O áudio data de 30 de abril, poucos dias após Ivy ter deixado o “BBB 20”. Na época, ela viajou com o então ex-marido até Goiânia a trabalho. Nesse tempo, eles já estavam em processo de reconciliação.

No áudio Rogério sugere pagar a dívida que tem com a ex-affair com sexo. "Eu posso te pagar tudo que eu te devo sentando a pi** na sua bu****, fazendo você gozar bem gostoso. Deixo você sentar bem gostoso, te coloco de quatro, de frente, de lado. Bom, você já sabe, te faço gozar de todos os jeitos, mas aí nós ficamos quites. O que você acha da proposta? É tentadora", sugere, rindo, o pai do filho de Ivy.

No entanto, a proposta não foi aceita pela mulher. Ela ainda cobra a dívida a Rogério, que vem pagando aos poucos. O valor atualizado da dívida, com juros e correções, é de pouco mais de R$ 16 mil.

Mesmo após descobrir a traição do marido, em outubro deste ano, Ivy resolveu manter a cerimônia em Cancun e perdoou Rogério.

"Eu e o Rogério passamos por um fase difícil há mais ou menos um mês. Houve alguns desentendimentos e nos afastamos por um período, foi quando o fato (traição) aconteceu. Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público. Sabemos que nenhum relacionamento é perfeito, buscamos saberia em Deus e estamos nos ajustando como família. O nosso casamento em Cancún vai acontecer dia 10/12", disse.