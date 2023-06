Isis Valverde sai em defesa da mãe, que foi alvo de comentários etaristas na internet

Nesta quinta-feira (29), Isis Valverde usou as redes sociais para desabafar e se posicionar após sua mãe, Rosalba Nable, ser alvo de comentários etaristas na internet. Em seu perfil no Instagram, a atriz abriu uma reflexão sobre o etarismo — preconceito com relação à idade.

O motivo para o diálogo e desabafo da artista foi por Rosalba Nable, de 57 anos, ter anunciado o término com Bruno Shina, de 33 anos. A diferença de idade entre os dois, de 24 anos, foi alvo de críticas.

“Minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, dona de si, independente, maravilhosa, e solteira, né? Que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado em um lugar de bebê, de filho, do lado dela, não lugar de homem, de namorado”, disse na gravação.

No vídeo, Isis Valverde reflete sobre a questão de relacionamentos entre pessoas mais velhas, especialmente mulheres, assim como defende as escolhas da mãe.

“Seguimos sendo julgadas pela nossa idade. Assim como somos pelas nossas escolhas, pelos nossos corpos… Ser mulher é sempre nadar contra essa correnteza que a sociedade ainda insiste em jogar nas nossas águas. No entanto, nossa idade é apenas um número. Ela não invalida nossos desejos, nossas experiências, nossa sabedoria”, escreveu na legenda da publicação.

Na publicação, os seguidores elogiaram a atitude e mensagem da atriz. “Concordo plenamente, Isis!”, disse uma seguidora. “Você é tudo!”, elogiou outra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)