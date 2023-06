Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam primeiras declarações públicas

Isis Valverde e Marcus Buaiz já são vistos juntos, mas parece que o dia dos namorados inspirou os pombinhos a assumirem publicamente as demonstrações de afeto públicas. A atriz mostrou em suas redes sociais um buquê de rosas vermelhas que ganhou do amado, além de compartilhar um clique romântico com um poema da poetisa portuguesa, Florbela Espanca.

Isis mostra as flores recebidas pelo amado (Foto Instagram @isisvalverde)

“Há uma primavera em cada vida: é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar! E se um dia hei-de ser pó, cinza e nada que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder, para me encontrar”, diz o trecho. Já Buaiz, que é super discreto, postou um clique de mãos dadas com a artista. O empresário marcou o nome da namorada e ainda acrescentou um trecho da música “Que Sorte a Nossa”, de Matheus e Kauan.

Marcus discreto assume Isis Valverde (Foto Instagram @marcusbuaiz)

Vale destacar que tanto Isis quanto Marcus passaram por um divórcio pouco antes de se conhecerem. Em 2022, Isis terminou o casamento de quatro anos com André Resende. No mesmo ano, Buaiz deu fim à relação de 17 anos com Wanessa Camargo.

