Isabel Veloso raspa o cabelo pela 6ª vez antes do transplante de medula

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 19 anos, raspou o cabelo pela sexta vez nesta terça-feira, 21, devido ao tratamento contra o câncer. A jovem, diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, se prepara agora para um transplante de medula óssea.

Durante o tratamento de quimioterapia, Isabel sofreu queda dos fios. No hospital, com ajuda de uma profissional, ela raspou o cabelo. "Hoje me despedi do meu cabelinho, pela 6ª vez. Mas agora será a última, se Deus quiser", compartilhou nas redes sociais.

A jovem está internada em Curitiba e passará ainda nesta semana pelo transplante. Tanto seu o pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula, mas a equipe médica optou pela doação do pai. "Eles têm preferência por homem por não ter o hormônio da gestação que a mulher tem", explicou.

Em maio, Isabel havia informado nas redes sociais que o câncer estava em remissão e que poderia fazer o transplante. Até então, ela recebia cuidados paliativos.