Influencer com câncer desabafa após acusação de golpe: 'Queimou minha imagem'

A influenciadora Isabel Veloso, 18, se pronunciou sobre as acusações de golpe feitas por internautas após a venda de perfumes no final do ano passado. Ela afirmou que também foi vítima da situação e que sua carreira foi prejudicada.

“Eu também fui enganada, não fazia ideia do que estava acontecendo. Apenas segui as orientações que me passaram sobre a divulgação, sem saber do que realmente se tratava. Depois que fui alertada sobre a realidade da situação, registrei um boletim de ocorrência contra a pessoa que me contratou na época”, explicou em entrevista à CNN.

Isabel disse que acompanhou de perto o desenrolar do caso para entender se realmente se tratava de um golpe e, ao confirmar as suspeitas, tomou as medidas legais cabíveis. “Foi uma situação muito difícil, porque afetou completamente a minha imagem”, lamentou.

Durante a entrevista, a influenciadora ressaltou que muitas pessoas acreditaram que ela agiu de má-fé, quando, na verdade, não tinha conhecimento do esquema. “Foi um período complicado, mas hoje estou com uma agência que gerencia muito bem minhas parcerias e publicações, então me sinto bem mais segura”, disse.

No início de sua trajetória como influenciadora, Isabel revelou que teve dificuldades para lidar com críticas. Ela contou que ficava extremamente abalada ao ver comentários a acusando de mentirosa, sem que as pessoas buscassem entender o seu lado da história.

“Saber que eu estava enfrentando um dos momentos mais difíceis da minha vida e, mesmo assim, ver pessoas duvidando de mim apenas por julgarem minha aparência foi muito doloroso. Hoje, aprendi a lidar melhor com isso, não me importo mais, porque sei da minha verdade. Entendi que não preciso provar nada para ninguém”, afirmou.

No entanto, Isabel destacou que ainda há um tipo de comentário que a abala profundamente. “O que eu não aceito e nunca vou aceitar são ataques à minha gestação e ao meu filho. Como mãe, não permitirei que façam isso”, finalizou.

Entenda a polêmica

No final do ano passado, Isabel foi alvo de críticas de seus seguidores, que a acusaram de envolvimento em um golpe após divulgar a venda de perfumes com preços reduzidos. Muitos relataram não ter recebido os produtos.

A influenciadora afirmou que também foi enganada e se comprometeu a compensar os afetados. Ela negou ter lucrado com as vendas e garantiu que jamais teve a intenção de prejudicar seu público.

Em setembro de 2024, novas polêmicas surgiram, desta vez relacionadas à promoção de serviços para obtenção de salário-maternidade, prática não recomendada pelo INSS. Isabel e sua equipe jurídica desmentiram as acusações e asseguraram que estavam adotando medidas legais contra as alegações falsas.

Sobre Isabel Veloso

Isabel Veloso, influenciadora brasileira de 18 anos, ganhou visibilidade ao compartilhar nas redes sociais sua batalha contra o câncer e seu cotidiano enfrentando a doença.

Natural do Paraná, Isabel recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Esse tipo de câncer, que afeta o sistema linfático, é mais comum entre adolescentes e adultos jovens. A doença se manifestou de forma agressiva, com um tumor de 17 centímetros atingindo parte do coração e do pulmão.

Ela passou por sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea, sendo considerada em remissão em setembro de 2023. No entanto, pouco tempo depois, percebeu um nódulo no pescoço. Em fevereiro de 2024, veio a confirmação de que o câncer havia retornado de forma ainda mais agressiva.

Isabel iniciou o tratamento com imunoterapia, mas, diante da falta de alternativas eficazes, foi encaminhada para cuidados paliativos, voltados para pacientes com doenças graves e progressivas, focando no alívio dos sintomas e na qualidade de vida.

Projeção nas redes sociais

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Isabel sempre expressou seu desejo de ser mãe e deixou claro que assumiria os riscos para ter seu filho. A maternidade fazia parte de uma lista de sonhos que ela queria realizar, que também incluía saltar de paraquedas, visitar as Maldivas, obter a carteira de motorista, publicar um livro e lançar sua própria marca.

Em agosto de 2024, Isabel anunciou a gravidez. A notícia gerou reações negativas nas redes sociais, e ela explicou que já havia superado a previsão médica inicial de apenas seis meses de vida.

Com o apoio do marido, Lucas, e de seus pais, Isabel começou a compartilhar sua jornada da gestação nas redes, destacando os cuidados especiais necessários devido ao seu estado de saúde.

