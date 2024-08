Médica revela que Isabel Veloso não tem câncer em estado terminal: 'tumor pequeno e estagnado'

Isabel Veloso, a jovem que ficou conhecida por divulgar em março deste ano que seu prognóstico era de apenas seis meses de vida devido um cancêr raro, surpreende a web nesta terça-feira (27) ao informar que no último dia 11 estava grávida do primeiro filho. De lá para cá, Zábeu, como também é conhecida, de 18 anos, vem recebendo muitas críticas devido decidir gerar uma criança mesmo como diagnóstico de câncer terminal que havia recebido anteriormente.

Segundo o Portal Leo Dias, a médica Melina Branco Behne, que cuida do tratamento de Isabel, esclareceu que a condição da jovem é menos preocupante do que parecia. Segundo Melina, o tumor está pequeno e seu crescimento está interrompido. “O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia – que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação”, disse a médica.

VEJA MAIS

A médica, que havia orientado Isabel a não engravidar, garantiu que a quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos já feitos não impossibilitarão o desenvolvimento do bebê. “Quando eu e a Isabel conversamos sobre gestação, ela não andava devido à dor no corpo e usava oxigênio devido à falta de ar. A orientação foi de não engravidar porque os sintomas poderiam piorar. E ainda: seria mais difícil controlá-los porque durante a gestação alguns medicamentos são contraindicados”, explicou Melina.

A médica explicou que Isabel decidiu interromper a quimioterapia devido um efeito colateral e também suspendeu o tratamento com o uso do canabidiol em razão da gestação. “A Isabel não está em estágio terminal! E sim, apenas, sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são uma abordagem que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida”, acrescentou Melina.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)