Com câncer terminal, influenciadora Isabel Veloso anuncia que está grávida pela 1ª vez

Isabel Veloso, que ganhou fama ao mostrar a sua rotina como paciente terminal de câncer, está grávida do primeiro filho. A criadora de conteúdo, de 18 anos de idade, contou sobre a novidade no seu perfil noI nstagram, neste domingo (11), Dia dos Pais.

Ao lado do marido, ela postou a foto que eles aparecem desfocados, com um quadro ao fundo. Na imagem, está em destaque o anúncio da notícia em um layout que imita diagramação de jornal e a foto de uma ultrassom.

"O bebê está chegando!", diz a notícia.

Nos stories, Lucas Borbas compartilhou uma selfie da esposa no elevador exibindo a barriguinha da gravidez.

VEJA MAIS

No último sábado (10), Isabel havia anunciado que está com nódulos no seios: "Dois nódulos foram notados na minha consulta de hoje, um em cada seio. O médico disse acreditar que é benigno, mas vou fazer ultrassom para investigar e confirmar."

Isabel vive com um Linfoma de Hodgkin e enfrenta um tumor ao redor do coração. Na época em que descobriu o câncer, sua médica lhe deu uma expectativa de vida de seis meses. O prazo iria vencer em Julho de 2024.

Em maio, ela falou à Quem sobre a vontade de ser mãe em meio ao tratamento: "Tem a possibilidade de eu conseguir gerar, e tem a possibilidade de ter duas coisas [feto e tumor] crescendo ao mesmo tempo".