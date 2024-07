Nasce filha de cantora gospel que luta contra o câncer avançado: 'Crendo em um milagre'

A cantora gospel Camila Campos compartilhou uma série de fotos do nascimento da segunda filha, Sofia. A menina nasceu nesta quinta-feira (25). Ela é casada com o ex-jogador de futebol Léo, com quem já tem outra filha.

A artista foi diagnosticada com câncer de mama aos sete meses de gestação.

"Seja bem-vinda, filha, nós te amamos demais! Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi”, começou na publicação compartilhada no Instagram.

Camila disse que acredita na providência divina na vida deles.: "Continuamos crendo em um milagre, lembrem-se da nossa família em suas orações”.

Ainda na publicação, a cantora afirma que a pequena Sofia é o milagre da família: “Ela chegou ao mundo gritando, surpreendendo até os médicos! Estamos muito felizes com o nascimento da nossa filha. Ela nasceu saudável, forte e cheia de vida, trazendo ainda mais esperança para tudo o que estamos vivendo!”