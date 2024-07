Cantora gospel, esposa de ex-jogador do Cruzeiro, conta que câncer de mama se espalhou para os ossos

A cantora gospel Camila Campos, 29, que descobriu que está com câncer em meio à gestação de sua segunda filha. Porém, ela contou ainda que a doença se espalhou para os seus ossos.

Em uma publicação feita na madrugada desta quarta-feira (24), no seu perfil no Instagram, Camila contou o que tem passaod: "Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos."

"Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", acrescentou.

A cantora pediu orações dos seus seguidores: "Preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!"

Camila ainda explicou sobre a queda de seu cabelo: "O cabelinho já está pouquinho porque já iniciamos o tratamento e ele vai continuar caindo até eu ficar carequinha."

VEJA MAIS

Camila Campos é cantora e no Instagram tem mais de 180 mil seguidores no Instagram. Ela se apresenta na rede como "cantora e psicóloga" e diz que usa "a mente e a música para inspirar e curar".

Evangélica, no Instagram ela compartilha em suas redes diversos conteúdos relacionados à vida religiosa. Ministrações, mensagens e músicas fazem parte das postagens.

Camila é esposa do ex-zagueiro do Cruzeiro Léo e é mãe de Bella, ela está grávida da segunda filha, que se chamará Sofia.

A cantora tem dois álbuns lançados.

O jogador também compratilhou seu pedido de oração no seu perfil no Instagram: "Esses últimos dias confesso não têm sido fácil, em meio a tantos processos e diagnósticos que jamais esperaríamos, mas ver tantas mensagens de apoio e orações feitas, têm fortalecido nossos corações, nossa fé e muitas vezes nos colocado de pé. Muito obrigado! Sem palavras! Ainda assim cremos em um Deus que estabelece todas as estações das nossas vidas e os planos dele são inimagináveis. Decidimos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor!!!".